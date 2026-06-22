Россияне смогут пройти МРТ в частных клиниках без направления врача с 1 сентября. Об этой поправке рассказал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он уточнил, что показания и противопоказания к проведению исследования будет определять врач-рентгенолог. В больницах и центрах, которые работают по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и ОМС, по-прежнему проводить МРТ будут только по направлению лечащего врача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.