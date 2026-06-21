180 тыс сотрудников московского здравоохранения отметят День медицинского работника

180 тысяч сотрудников московского здравоохранения отмечают 21 июня свой профессиональный праздник – День медицинского работника. К поздравлениям присоединилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она поблагодарила медиков за труд и стойкость в их работе.

Заммэра рассказала, что столичная медицина молодеет. Каждый третий работник здравоохранения в Москве младше 35 лет. Часто в одной команде трудятся и опытные наставники с многолетним стажем, и энергичные профессионалы нового поколения.

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