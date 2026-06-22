Около 200 компаний Москвы представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Около 200 ведущих московских компаний из ключевых отраслей экономики представят вакансии на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего представят около 30 тысяч вакансий – это на 30% больше, чем в 2025 году. Основной день ярмарки пройдет 26 июня на пяти площадках столичной службы занятости.

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