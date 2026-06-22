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22 июня, 11:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 22 июня из-за грозы. Погода начнет портиться в ближайшие часы. Комплекс городского хозяйства сообщил, что в прогнозе ливень, гроза и град. Также скорость ветра составит до 17 метров в секунду.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", на квадратный метр прольется до 7 литров осадков. При этом температура составит до 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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