Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 22 июня из-за грозы. Погода начнет портиться в ближайшие часы. Комплекс городского хозяйства сообщил, что в прогнозе ливень, гроза и град. Также скорость ветра составит до 17 метров в секунду.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", на квадратный метр прольется до 7 литров осадков. При этом температура составит до 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.