Собянин: завершен важный этап строительства участка Рублево-Архангельской линии

В Москве завершилась проходка тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.

Щит-гигант "Мария" проложил двухпутную трассу длиной более 2 километров. Тоннель проходит под Арбатско-Покровской линией метро и МКАД. Всего на этой ветке работают три проходческих щита.

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