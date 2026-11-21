Ко Дню психолога, который отмечают в России 22 ноября, для москвичей подготовили программу с лекциями, тренингами и занятиями по арт-терапии. Кроме того, москвичи могут бесплатно получить анонимную индивидуальную консультацию психотерапевта или психиатра.

Мероприятия проходят на двух площадках: в Центре ментального здоровья на Трубной улице и общественном центре "Благосфера", где организовали 14-й городской фестиваль Psyfest.

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