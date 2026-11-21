Родителям стоит помогать ребенку с уроками, если он самостоятельно не может справиться с заданием. Об этом рассказала психолог Вероника Морозова. По ее словам, важно сначала дать школьнику возможность разобраться самому.

Если же задание оказалось слишком сложным, лучше обратиться за помощью к учителю, а не искать ответ вместе всю ночь. Ошибки в домашней работе помогут педагогу понять, какие темы ребенок усвоил недостаточно хорошо.

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