РЖД начали готовить специалистов по управлению движением на ВСМ

РЖД начали готовить специалистов для управления движением на высокоскоростной магистрали (ВСМ). Обучение проходят действующие дежурные по станции, которые сейчас организуют движение на железных дорогах.

Программа рассчитана на небольшие группы по 10 человек и включает теоретические занятия и практику. Вместо реальных устройств путевой инфраструктуры используют цифровые двойники, при этом система управления работает по тем же принципам, что и на будущей магистрали.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.