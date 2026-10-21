В Москве начали высаживать тюльпаны к весне

Специалисты городского хозяйства Москвы начали высаживать тюльпаны на городские клумбы. Весной столицу украсят цветы желтого, красного, белого и розового оттенков.

Среди сортов – желтые "Стронг Голд", багряно-красные "Апельдорн" и белые "Роял Вирджин". Клумбы также декорируют разноцветной древесной щепой, которая помогает сохранять тепло и защищает почву от промерзания.

По традиции тюльпаны распустятся к майским праздникам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

