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21 октября, 11:45

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В Москве начали высаживать тюльпаны к весне

В Москве начали высаживать тюльпаны к весне

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Специалисты городского хозяйства Москвы начали высаживать тюльпаны на городские клумбы. Весной столицу украсят цветы желтого, красного, белого и розового оттенков.

Среди сортов – желтые "Стронг Голд", багряно-красные "Апельдорн" и белые "Роял Вирджин". Клумбы также декорируют разноцветной древесной щепой, которая помогает сохранять тепло и защищает почву от промерзания.

По традиции тюльпаны распустятся к майским праздникам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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