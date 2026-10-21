За езду без прав россиян будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 15 тысяч рублей. Ужесточить наказание решили в правительстве.

Речь идет о случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или ездит с просроченным. Вводится также отдельное наказание за повторную езду без прав. В таком случае штраф составит уже от 30 до 50 тысяч рублей.

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