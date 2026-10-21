21 октября, 07:30Транспорт
За езду без прав россиян будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей
За езду без прав россиян будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 15 тысяч рублей. Ужесточить наказание решили в правительстве.
Речь идет о случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или ездит с просроченным. Вводится также отдельное наказание за повторную езду без прав. В таком случае штраф составит уже от 30 до 50 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.