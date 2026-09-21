21 сентября, 12:30Транспорт
Пассажиры вокзала Беговая смогут пересаживаться в метро без выхода на улицу
Пассажиры Московского городского вокзала Беговая смогут переходить на одноименную станцию метро, не выходя на улицу. Бесшовная пересадка позволит сократить время в пути в пять раз.
Сейчас готовность вокзала составляет 70%. Он объединит два Московских центральных диаметра, метро и наземный транспорт. На станции также появится новая автобусная остановка, а навигация поможет пассажирам быстрее находить нужные маршруты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.