Пассажиры вокзала Беговая смогут пересаживаться в метро без выхода на улицу

Пассажиры Московского городского вокзала Беговая смогут переходить на одноименную станцию метро, не выходя на улицу. Бесшовная пересадка позволит сократить время в пути в пять раз.

Сейчас готовность вокзала составляет 70%. Он объединит два Московских центральных диаметра, метро и наземный транспорт. На станции также появится новая автобусная остановка, а навигация поможет пассажирам быстрее находить нужные маршруты.

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