Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:30

Общество

Зрителям Москва 24 предложили угадать районы столицы в розыгрыше "Районы, кварталы"

Зрителям Москва 24 предложили угадать районы столицы в розыгрыше "Районы, кварталы"

Температура в Москве 21 сентября поднимется до 20 градусов

"Качество жизни": врач рассказала, как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказал, как наладить работу кишечника

Ракова рассказала об эффективности столичного проекта "Ранняя помощь"

"Утро": скорость ветра в Москве 21 сентября составит 7–12 м/с

Эксперты назвали комфортный платеж по ипотеке для семьи

Затяжные дожди начнутся в Москве на этой неделе

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 41% 21 сентября

Многодетные семьи в России могут подать заявление на ежегодную выплату до 30 сентября

У москвичей снова есть возможность попасть на экскурсию в редакцию телеканала Москва 24 и получить фирменный мерч. В рамках розыгрыша "Районы, кварталы" за 20 дней выберут 20 победителей.

До 16:00 зрителям покажут районы столицы, которые изменились за последнее время. Участникам нужно угадать район и отправить его название в чат-бот вместе с именем и номером телефона. Победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика