Зрителям Москва 24 предложили угадать районы столицы в розыгрыше "Районы, кварталы"

У москвичей снова есть возможность попасть на экскурсию в редакцию телеканала Москва 24 и получить фирменный мерч. В рамках розыгрыша "Районы, кварталы" за 20 дней выберут 20 победителей.

До 16:00 зрителям покажут районы столицы, которые изменились за последнее время. Участникам нужно угадать район и отправить его название в чат-бот вместе с именем и номером телефона. Победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.