Экскурсия "Сказки старого Зарядья" пройдет вечером 21 сентября. За два часа участники пройдут по археологическому заповеднику, заглянут в березовую рощу и увидят вечернюю столицу с Парящего моста.

Новая сцена Большого театра предлагает оперетту "Москва, Черемушки". Режиссер Иван Поповски воссоздал на сцене атмосферу 50-х годов прошлого века.

В джаз-клубе Игоря Бутмана выступит его оркестр. Музыканты исполнят авторские композиции и известные джазовые хиты в фирменных аранжировках.

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