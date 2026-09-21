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21 сентября, 08:00

Культура

Экскурсия "Сказки старого Зарядья" пройдет вечером 21 сентября

Экскурсия "Сказки старого Зарядья" пройдет вечером 21 сентября

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Экскурсия "Сказки старого Зарядья" пройдет вечером 21 сентября. За два часа участники пройдут по археологическому заповеднику, заглянут в березовую рощу и увидят вечернюю столицу с Парящего моста.

Новая сцена Большого театра предлагает оперетту "Москва, Черемушки". Режиссер Иван Поповски воссоздал на сцене атмосферу 50-х годов прошлого века.

В джаз-клубе Игоря Бутмана выступит его оркестр. Музыканты исполнят авторские композиции и известные джазовые хиты в фирменных аранжировках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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