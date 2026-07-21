Роспотребнадзор запросил данные о массовых отравлениях туристов в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции после сообщений о массовых отравлениях российских туристов. На симптомы пожаловались отдыхающие из 5-звездочного отеля в Аланье.

Врачи напомнили, что причиной недомогания во время отпуска может стать не только еда. Опасные бактерии могут сохраняться в кубиках льда, а воду из-под крана, особенно в общественных местах, пить не рекомендуется.

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