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21 июля, 22:45

Общество

Роспотребнадзор запросил данные о массовых отравлениях туристов в Турции

Роспотребнадзор запросил данные о массовых отравлениях туристов в Турции

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Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции после сообщений о массовых отравлениях российских туристов. На симптомы пожаловались отдыхающие из 5-звездочного отеля в Аланье.

Врачи напомнили, что причиной недомогания во время отпуска может стать не только еда. Опасные бактерии могут сохраняться в кубиках льда, а воду из-под крана, особенно в общественных местах, пить не рекомендуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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