Москвича арестовали за прогулку с козой у Кремля

Москвича арестовали на 5 суток за прогулку по Красной площади. Променад возле Кремля он устроил в компании козы. Когда полиция пыталась его остановить, он затеял скандал, нецензурно выражался и активно сопротивлялся при задержании.

Позже в суде мужчина заявил, что хотел только сфотографироваться. При этом он все же признал, что грубо нарушил правила выгула домашних животных.

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