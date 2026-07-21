21 июля, 14:45Общество
Москвича арестовали за прогулку с козой у Кремля
Москвича арестовали на 5 суток за прогулку по Красной площади. Променад возле Кремля он устроил в компании козы. Когда полиция пыталась его остановить, он затеял скандал, нецензурно выражался и активно сопротивлялся при задержании.
Позже в суде мужчина заявил, что хотел только сфотографироваться. При этом он все же признал, что грубо нарушил правила выгула домашних животных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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