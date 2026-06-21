Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 09:25

События

Более 20 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге

Более 20 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге

"Москва – столица спорта": площадки для бега и воркаута открыты в "Лужниках"

Москвичи могут посетить бесплатные занятия в рамках проекта "Мой спортивный район"

Болельщик Лумумба прибыл на чемпионат мира по футболу в Гвадалахару

На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа

Завершился 2-й тур группового этапа ЧМ–2026

Спортивно-музыкальный фестиваль "Заряд Фест" пройдет в Москве 4 и 5 июля

"Дневник чемпионата": NASA отправило умный мяч ЧМ-2026 в космос

"Дневник чемпионата": матч Португалии и Узбекистана состоится на ЧМ-2026

"Москва – столица спорта": чемпионат России по пляжному футболу проходит в столице

Наперегонки с огнями столицы: 20 июня в Москве состоялся Ночной забег. На старт дистанции в 10 километров вышли более 20 тысяч человек.

В этом году бегунов ждала новая трасса: маршрут прошел по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, улице Косыгина с финишем около Университетской площади.

Для комфортного бега участников распределили по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Несмотря на то, что в забеге не участвовали профессиональные спортсмены, организаторы подготовили призовой фонд – 400 000 рублей. Эти деньги разделили между собой по 5 самых быстрых мужчин и женщин.

В атмосферу уникального ночного старта окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика