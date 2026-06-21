Более 20 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге

Наперегонки с огнями столицы: 20 июня в Москве состоялся Ночной забег. На старт дистанции в 10 километров вышли более 20 тысяч человек.

В этом году бегунов ждала новая трасса: маршрут прошел по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, улице Косыгина с финишем около Университетской площади.

Для комфортного бега участников распределили по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Несмотря на то, что в забеге не участвовали профессиональные спортсмены, организаторы подготовили призовой фонд – 400 000 рублей. Эти деньги разделили между собой по 5 самых быстрых мужчин и женщин.

В атмосферу уникального ночного старта окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.