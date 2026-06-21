"Ночь Московского спорта" пройдет 4 июля

4 июля в Москве пройдет "Ночь московского спорта". Мероприятие будет организовано в рамках проекта "Лето в Москве" сразу на нескольких площадках города.

Главная локация – улица Арбат. Там установят специальную рампу для экстремалов на самокатах и скейтах. На Кудринской площади гости смогут пройти полосу препятствий или присоединиться к джампинг‑тренировке на мини‑батутах. У станций метро "Третьяковская", "Баррикадная" и "Римская" будут работать падел‑корты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

