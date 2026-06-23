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23 июня, 08:00

Спорт

Американский телеканал показал подборку из 15 рекордных сейвов голкипера Элоя Рома

Американский телеканал показал подборку из 15 рекордных сейвов голкипера Элоя Рома

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В одном из сюжетов телеканала Fox показали подборку из 15 рекордных сейвов голкипера сборной Кюрасао Элоя Рома. Число подписчиков вратаря в социальных сетях приблизилось к 800 тысячам, что значительно превышает население его страны.

В Аргентине открыли крупный памятник Лионелю Месси высотой 26 метров. Скульптура установлена в городе Кутраль-Ко и создавалась около 1 года местным художником с командой помощников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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