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Новости

22 июня, 08:00

Спорт

Новости спорта: огромный флаг Бразилии из сланцев появился в Рио-де-Жанейро

Новости спорта: огромный флаг Бразилии из сланцев появился в Рио-де-Жанейро

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В Рио‑де‑Жанейро бренд пляжной обуви поддержал национальную сборную на чемпионате мира по футболу необычной акцией. На одной из городских площадок появился огромный флаг Бразилии из 4,5 тысячи пар сланцев.

В Мексике водитель автобуса превратил свой маршрут в фан‑зону на колесах и организовал трансляцию матчей чемпионата мира прямо в салоне.

Португальские болельщики присоединились к экологическому движению, продолжив традицию японских фанатов. После матчей они убирают мусор на трибунах и вокруг стадионов, поддерживая порядок на спортивных площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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