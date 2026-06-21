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21 июня, 09:45

Общество

Свадебные услуги в Москве подорожали в 3 раза

Свадебные услуги в Москве подорожали в 3 раза

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Свадебные услуги в Москве за последние 5 лет подорожали минимум в 3 раза, говорят маркетологи. Ужин в кругу близких на 30 человек обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей. За банкет на 70 гостей с живой музыкой придется заплатить до 7 миллионов.

Роскошное торжество с выступлением известных артистов и салютом выйдет дороже нового премиального китайского внедорожника. Стоимость такого вечера начинается от 10 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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