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21 июня, 09:45

Общество

В России разработали "Черную книгу" растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству

В России разработали "Черную книгу" растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству

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Российские ученые разрабатывают "Черную книгу" растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Речь идет о более чем 500 видах.

В России уже существует "Черная книга флоры Средней России", в ней содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, в средней полосе России – пока 52 вида. Этот список постоянно пополняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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