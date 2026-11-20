Москвичам рассказали об ограничениях движения утром 20 ноября. На участках Звенигородского шоссе и ТТК наблюдаются затруднения движения. Ограничения связаны с реконструкцией транспортных развязок.

Кроме того, на Останкинском путепроводе закрыты все полосы. Ремонтные работы также ведутся на Каспийской улице, где открыты только две полосы. На ТТК в районе Остаповского проезда в зависимости от участка закрыты от одной до двух полос.

На Шереметьевском путепроводе в сторону центра недоступна одна полоса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.