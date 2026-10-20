Светлана Кузнецова претендует на включение в Международный зал теннисной славы

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова вошла в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы. Ее кандидатуру предлагают второй год подряд.

Всего три теннисиста из России ранее были введены в Зал славы. В случае успеха Кузнецова станет четвертой представительницей страны, удостоенной этой чести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.