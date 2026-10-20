В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 октября

Наиболее плотное движение 20 октября наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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