Эксперт объяснил интерес россиян к дистанционному голосованию

Россияне хотят быстро и удобно взаимодействовать с государством без лишних формальностей. Об этом заявил политолог и политтехнолог, председатель комитета по социальной архитектуре РАСО Дмитрий Еловский.

По его словам, дистанционное электронное голосование соответствует запросу граждан на оперативное решение вопросов. Эксперт отметил, что сервисы "Госуслуг" уже обеспечивают прямой контакт населения с государством.

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