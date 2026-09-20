Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 21:30

Политика

Эксперт объяснил интерес россиян к дистанционному голосованию

Эксперт объяснил интерес россиян к дистанционному голосованию

Явка на электронное голосование в столице составила около 3,5 млн человек

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

Эксперты обсудили предварительные итоги выборов на площадке "Ночь выборов"

Эксперт рассказал об интересе граждан к выборам в Госдуму

В Москве завершилось голосование на выборах в Государственную думу

Более 3,4 млн избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Более 3,3 млн избирателей приняли участие в электронном голосовании в Москве

Член комиссии рассказала о работе терминалов электронного голосования в Москве

Ситуационный центр Общественной палаты следит за голосованием во всех регионах России

Россияне хотят быстро и удобно взаимодействовать с государством без лишних формальностей. Об этом заявил политолог и политтехнолог, председатель комитета по социальной архитектуре РАСО Дмитрий Еловский.

По его словам, дистанционное электронное голосование соответствует запросу граждан на оперативное решение вопросов. Эксперт отметил, что сервисы "Госуслуг" уже обеспечивают прямой контакт населения с государством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоМария Рыбакова

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика