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20 сентября, 13:30

Город

При реставрации Московского ипподрома использовали более 500 архивных материалов

При реставрации Московского ипподрома использовали более 500 архивных материалов

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Более 500 архивных материалов задействовали в ходе масштабной реставрации Центрального Московского ипподрома. Это позволило специалистам полностью вернуть исторический облик архитектурному памятнику.

Одновременно там создали современную спортивную инфраструктуру. Ранее на ипподроме было всего две двухэтажные конюшни, остальные оставались одноэтажными. Сейчас часть конюшен по-прежнему одноэтажные, а часть стала двухэтажными.

Это связано с тем, что теперь на ипподроме будут содержаться не только скаковые и беговые лошади, но и спортивные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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