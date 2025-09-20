Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2025, 12:35

Культура

"Кафе Эпоха": Яна Поплавская и Сергей Никоненко

"Кафе Эпоха": Яна Поплавская и Сергей Никоненко

"Новости дня": прогулочный экскурсионный маршрут запустили по району Хамовники

Все билеты на финал конкурса "Интервидение" раскупили

Зумеры стали повторять танцы Газманова после видео с фестиваля "Новая волна"

Газманов отдал мошеннику около 600 млн рублей

Выставки и постановочные съемки пройдут в "Москино" 20 и 21 сентября

Музыкальный конкурс "Интервидение" стартует в Москве 20 сентября

"Кинореквизит": сани, маски, женские сапоги

Актеры спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." выступили в метро Москвы

Блогер Саша Стоун рассказал, почему он считает себя добрым и отзывчивым человеком

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом Сергеем Никоненко и актрисой Яной Поплавской советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями своей юности в игровой форме. Соведущая программы, актриса Янина Студилина, помогает проводить викторины и задает вопросы о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
культуравидео

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика