Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 12:40

Культура

"Кафе Эпоха": Наталия Аринбасарова и Егор Кончаловский

"Кафе Эпоха": Наталия Аринбасарова и Егор Кончаловский

Творческая встреча с актером Милошем Биковичем прошла на Патриарших прудах

Ярмарка Cosmoscow открылась в Москве

Актер Милош Бикович стал гостем "Театрального бульвара"

Более 20 стран примут участие в "Интервидении"

Актеры рассказали о своих героях в спектакле "#неРевизор"

Спектакль "#не Ревизор" покажут в большом концертном зале "Космос"

"Интервью": Нил Кропалов – о том, зачем говорит людям неприятные вещи

Жеребьевка стран – участниц "Интервидения" прошла в Национальном центре "Россия"

"Кинореквизит": балалайка, зимняя шапка, веер

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой Наталией Аринбасаровой и ее сыном, кинорежиссером и продюсером Егором Кончаловским советское время, знаменательные события прошлого и легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями своей юности в игровой форме. Соведущая программы, актриса Янина Студилина, помогает проводить викторины и задает вопросы о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
Программа: Кафе Эпоха
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика