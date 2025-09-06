Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 сентября, 12:35

Культура

"Кафе Эпоха": Лариса Лужина и Василий Мищенко

"Кафе Эпоха": Лариса Лужина и Василий Мищенко

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Ларисой Лужиной и заслуженным артистом Василием Мищенко советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы.

Гости в игровой форме делятся трогательными и забавными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает проводить викторину, но и старается узнать побольше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Программа: Кафе Эпоха
