"Кафе Эпоха": Лариса Лужина и Василий Мищенко

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Ларисой Лужиной и заслуженным артистом Василием Мищенко советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы.

Гости в игровой форме делятся трогательными и забавными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает проводить викторину, но и старается узнать побольше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".