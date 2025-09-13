Форма поиска по сайту

Новости

13 сентября, 12:10

Город

"Новости дня": шесть набережных Москвы превратились в единый прогулочный маршрут

ЦИК сообщил о почти 9 тыс проголосовавших на экстерриториальных участках Москвы за сутки

В "Коломенском" проходит фестиваль "Казачья станица Москва"

На ВДНХ выступили всадники Кремлевской школы верховой езды ко Дню города

Ретропоезд "Сокольники" стал главным участником парада поездов в столичном метро

Осенний велофестиваль пройдет на ВДНХ в честь Дня города

В Москве проходит второй день голосования в рамках Единого дня

Восемь парадных поездов запустили на Кольцевой линии столичного метро в честь Дня города

Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов

В Москве проголосовали больше половины заявивших о желании избирателей

Прогулки вдоль Москвы-реки стали комфортнее. Завершилось благоустройство шести набережных –от Садового кольца до Нагатинского затона. Пешеходную часть расширили, теперь здесь можно не только гулять и бегать, но и рыбачить.

Обновились Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные. Вместе они образуют маршрут протяженностью более 10 километров. В ближайшие годы планируют открыть новые набережные на территориях бывших промзон.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

