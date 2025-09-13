"Новости дня": шесть набережных Москвы превратились в единый прогулочный маршрут

Прогулки вдоль Москвы-реки стали комфортнее. Завершилось благоустройство шести набережных –от Садового кольца до Нагатинского затона. Пешеходную часть расширили, теперь здесь можно не только гулять и бегать, но и рыбачить.

Обновились Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные. Вместе они образуют маршрут протяженностью более 10 километров. В ближайшие годы планируют открыть новые набережные на территориях бывших промзон.

Подробнее – в программе "Новости дня".