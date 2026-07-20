Собянин: Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему

Более 70 тысяч туристических предложений и почти 1,5 тысячи авторских маршрутов представлены на Russpass, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Как отметил мэр, за 6 лет интернет-ресурс прошел путь от московского стартапа до туристической платформы для путешествий по всей России. На Russpass можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи или на речные прогулки.

Туристы воспользовались сервисом уже 115 миллионов раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

