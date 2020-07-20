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20 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Более 6 300 современных остановочных павильонов собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе с 2018 года. В этом году в столице произвели уже более 250 остановочных павильонов нового типа. Павильоны сделаны из износостойких материалов, оснащены лайтбоксами с информацией о маршрутах.

"В среднем на велосипедах и электроскутерах совершают до 48 тысяч поездок в день. Весь транспорт оснащен госномерами. Теперь доступ к сервису получают только те, кто прошел подтверждение через Mos ID. Такая мера поможет минимизировать риски нарушений и повысить ответственность пользователей", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для улучшения движения скорректированы выделенные полосы на Олимпийском проспекте и Калужском шоссе. Благодаря выделенным полосам время в пути на некоторых участках сокращается в 2–4 раза.

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