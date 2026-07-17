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17 июля, 11:15

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро "Новорижская"

Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро "Новорижская"

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Власти Москвы утвердили проект планировки территории транспортного узла "Новорижская". Об этом сообщил Сергей Собянин. В состав узла войдут строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги.

Также планируются современные жилые комплексы, детский сад и офисные здания. Общая площадь застройки составит почти 200 тысяч квадратных метров. Дорожные строители реконструируют транспортную развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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