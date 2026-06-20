Свыше 250 мастер-классов подготовили для абитуриентов столичных колледжей

В московских колледжах сегодня проходит день открытых дверей, который предваряет старт приемной кампании. В программе свыше 250 интерактивных мастер-классов по 150 направлениям, востребованным на рынке труда

Школьники вместе с родителями могут посетить учебные заведения, осмотреть аудитории, мастерские и лаборатории. Гости могут поближе познакомиться с будущей профессией и попробовать себя за станками и другим оборудованием.

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