Собянин дал старт новому участку метро Рублево-Архангельской линии

В столичном метро состоялся технический пуск участка Рублево-Архангельской линии. Старт дал Сергей Собянин. Мэр вместе со специалистами проехал по отрезку из пяти станций протяженностью почти девять километров от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Строительство участка завершено на 90%.

Собянин сообщил, что пассажиры смогут пользоваться новым участком уже в сентябре. Около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность. Вторая и третья очереди линии будут запущены в 2027 году, линия из 12 станций соединит Большое Сити и строящийся СберСити.

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