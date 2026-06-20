Алиса Ai научилась общаться с пользователями через персонажей

Разработчики представили новую модель общения с искусственным интеллектом. Теперь пользователи могут общаться не просто с нейросетью, а с персонажами. Для тестирования новой опции необходимо зайти в чат с Алисой Ai и нажать вкладку "начать".

На экране появляются более 30 персонажей с характерными названиями: "Стрессо_бой", "книжный куратор Аля", "Анти-коуч", "Баян Михалыч" и другие. При выборе персонажа, например "Альфа-Цыпа", пользователь получает мотивирующее приветствие и рекомендации в дружеской и шутливой манере.

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