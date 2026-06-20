20 июня, 06:45Общество
Программу изучения арабского языка утвердили в школах России
Утверждена программа изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения русских писателей. Эти материалы передали в Объединенные Арабские Эмираты. Арабский язык может стать шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ.
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