Программу изучения арабского языка утвердили в школах России

Утверждена программа изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения русских писателей. Эти материалы передали в Объединенные Арабские Эмираты. Арабский язык может стать шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ.

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