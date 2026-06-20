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20 июня, 10:00

Спорт

Сандро Шварц провел первую пресс-конференцию в Динамо

Сандро Шварц провел первую пресс-конференцию в Динамо

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Новый тренер московского Динамо Сандро Шварц провел первую пресс-конференцию. Специалист поблагодарил руководство клуба за радушный прием и пообещал журналистам в ближайшее время освоить русский язык, пока на вопросы он отвечал на английском.

Даниил Медведев покинул турнир ATP 500 в Галле. В четвертьфинальной встрече он проиграл немецкому спортсмену Даниэлю Альтмайеру со счетом 4:6, 7:6, 4:6. Ранее российский теннисист дважды выходил в финал этого турнира, поэтому его нынешнее поражение назвали сенсационным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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