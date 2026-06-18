Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 18:30

Спорт

Спортивный комплекс с тремя бассейнами появится на юге Москвы

Спортивный комплекс с тремя бассейнами появится на юге Москвы

"Техно": как ЧМ-2026 стал площадкой для спорта, технологий и медиа

"Москва – столица спорта": Кубок сильнейших по художественной гимнастике прошел в городе

Ночной забег состоится в Москве 20 июня

Футболист Макгинн поднял упавший телефон болельщика и сделал селфи на ЧМ-2026

Любителей баскетбола и настольного тенниса ждут на дворовых и парковых площадках в Москве

На ЧМ-2026 по футболу завершился первый тур группового этапа

"Новости дня": на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс

"Новости дня": физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Северном Тушине

"Москва – столица спорта": состоялся турнир по хоккею на роликах

На юге Москвы появится новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. Объект построят недалеко от станций метро "Каширская" и "Кантемировская".

В двухэтажном здании предусмотрят блок для обучения детей плаванию, а также зону общей физической подготовки с тренажерными залами. Кроме того, в комплексе планируется проводить районные соревнования по спортивному плаванию и прыжкам в воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортстроительствогородвидеоЕкатерина Фоменко

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика