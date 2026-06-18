18 июня, 18:30Спорт
Спортивный комплекс с тремя бассейнами появится на юге Москвы
На юге Москвы появится новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. Объект построят недалеко от станций метро "Каширская" и "Кантемировская".
В двухэтажном здании предусмотрят блок для обучения детей плаванию, а также зону общей физической подготовки с тренажерными залами. Кроме того, в комплексе планируется проводить районные соревнования по спортивному плаванию и прыжкам в воду.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.