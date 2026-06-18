Спортивный комплекс с тремя бассейнами появится на юге Москвы

На юге Москвы появится новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. Объект построят недалеко от станций метро "Каширская" и "Кантемировская".

В двухэтажном здании предусмотрят блок для обучения детей плаванию, а также зону общей физической подготовки с тренажерными залами. Кроме того, в комплексе планируется проводить районные соревнования по спортивному плаванию и прыжкам в воду.

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