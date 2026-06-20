Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала в России

В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи, сообщает Минобрнауки. 20 июня первый день начала приема документов. Студентами вузов в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов.

Всего в новом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест, из них целевых – более 83 тысяч. Среди приоритетных направлений медицина, инженерное дело, педагогика и сельское хозяйство.

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