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20 июня, 09:30

Общество

Температура в Москве достигнет климатической нормы 20 июня

Температура в Москве достигнет климатической нормы 20 июня

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Температурный фон будет постепенно расти в Москве с 20 июня и достигнет значений климатической нормы. В обед воздух прогреется до плюс 23 градусов, вечером столбик термометра опустится до плюс 16.

Осадки не ожидаются, влажность понизится до 35%. Приход гребня антициклона принесет сухую и солнечную погоду на весь день. Ветер разгонится до 5 метров в секунду, атмосферное давление будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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