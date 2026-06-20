Температура в Москве достигнет климатической нормы 20 июня

Температурный фон будет постепенно расти в Москве с 20 июня и достигнет значений климатической нормы. В обед воздух прогреется до плюс 23 градусов, вечером столбик термометра опустится до плюс 16.

Осадки не ожидаются, влажность понизится до 35%. Приход гребня антициклона принесет сухую и солнечную погоду на весь день. Ветер разгонится до 5 метров в секунду, атмосферное давление будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.