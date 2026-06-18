"Миллион вопросов": юрист рассказал, как подать жалобу на управляющую компанию

Что делать, если не устраивает качество уборки в подъезде? Как понять, что управляющая компания экономит на содержании дома?

Как ускорить включение дома в программу капитального ремонта? Как добиться реакции на нарушения со стороны владельцев коммерческих помещений в многоквартирном доме?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере ЖКХ и управления недвижимостью Сергей Сергеев.