Число поездок на автобусах проекта "Москва – область" с момента его запуска приблизилось к 38 миллионам. В будни пассажиры совершают на них более 200 тысяч поездок.

Для перевозок используют почти 500 современных автобусов. В них предусмотрены кондиционеры, разъемы для зарядки гаджетов и площадки для колясок, а пассажиры могут пользоваться льготами и пересадками на городской транспорт.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.