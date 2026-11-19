Владимир Путин подвел итоги рабочей программы на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Там впервые состоялась встреча лидеров России, Китая и США. Стороны обсудили вопросы глобальной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины.

Видимость на дорогах Москвы вечером 19 ноября может снизиться до 300–500 метров. Ситуацию осложнят морось и небольшой дождь. При этом потепление продолжится: своего пика оно достигнет в 20 ноября.

В декабре начнут прокладывать правый перегонный тоннель между будущими станциями метро "Ракитки" и "Десна". Работы на левом тоннеле уже ведутся. Участок пройдет под Калужским шоссе, а строителям предстоит работать на глубине почти 40 метров.

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