Центр "Профессии будущего" проведет для школьников и их родителей встречу "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" 21 ноября. Участников ждут лекции карьерных наставников и экспертов рынка труда, профориентационное тестирование и консультации представителей колледжей.

Также школьники смогут попробовать себя в разных специальностях с помощью VR-тренажеров и иммерсивного 5D-кинотеатра. Для посещения встречи необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.