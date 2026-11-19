19 ноября, 13:00Общество
В центре "Профессии будущего" пройдет профориентационная встреча для школьников
Центр "Профессии будущего" проведет для школьников и их родителей встречу "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" 21 ноября. Участников ждут лекции карьерных наставников и экспертов рынка труда, профориентационное тестирование и консультации представителей колледжей.
Также школьники смогут попробовать себя в разных специальностях с помощью VR-тренажеров и иммерсивного 5D-кинотеатра. Для посещения встречи необходима предварительная регистрация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.