Москвичи взяли отгулы и отпуска, чтобы первыми пройти GTA VI. Новую серию компьютерной игры ждали 13 лет. Фанаты потратили на предзаказ почти 1,5 миллиарда долларов.

В России GTA официально не продается, но московские геймеры регистрируют аккаунты в других странах, меняют регион в настройках. Также способ обойти ограничения нашли некоторые ретейлеры. Для прохода основного сюжета игры потребуется, по предварительным оценкам, около 50 часов.

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