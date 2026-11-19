Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве в рамках развития философии здорового долголетия пройдет бесплатная просветительская программа о ментальном здоровье. В преддверии Дня психолога горожане могут посетить лекции, мастер-классы и тренинги, получить консультации специалистов. С 19 по 22 ноября мероприятия пройдут в центре ментального здоровья на Трубной, 20–22 ноября состоится фестиваль PSYFEST 2026.

"Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела. Один из последних примеров – история девочки, которая появилась на свет в перинатальном центре "Коммунарка" с весом всего 330 граммов. За четыре месяца малышка набрала вес и смогла отправиться домой. При этом наша задача не только спасти жизнь ребенка, но и обеспечить дальнейшее развитие. Для этого мы запустили проект "Ранняя помощь" – масштабную программу на стыке здравоохранения, социальной защиты и образования. Сегодня специалисты четырех медицинских центров проекта сопровождают около 4 тысяч малышей", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует текущему эпидсезону. В городе наблюдается сезонный рост заболеваемости, но эпидпороги не превышены ни в одной из возрастных групп. Вакцинация – самый эффективный способ обезопасить себя. Привиться можно в поликлиниках и 18 мобильных пунктах у метро и МЦД.