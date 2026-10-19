В столичной школе провели занятие ко Дню криминалистики

Криминалисты столичного управления СК РФ провели занятие для учеников одной из столичных школ. Офицеры рассказали ребятам о работе своей службы и правилах безопасности в интернете.

Во время встречи дети смогли попробовать себя в роли следователей. Они научились снимать отпечатки пальцев и узнали, как с помощью специального света обнаруживают невидимые следы на месте преступления.

Занятие приурочили ко Дню криминалистики, который отмечают 19 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

