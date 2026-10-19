Думджоббинг стал новым трендом на рынке труда

На рынке труда набирает популярность думджоббинг – массовая рассылка резюме и бесконечный просмотр вакансий, в том числе с помощью нейросетей.

По словам HR-эксперта и основателя кадрового агентства Юлии Астафьевой, эта тенденция появилась еще во время пандемии, когда многие компании прекратили работу. При этом ИИ-фильтры могут мешать опытным специалистам найти работу, если те не смогли грамотно составить резюме. В таких случаях ручной отбор по-прежнему играет важную роль.

Астафьева советует соискателям не рассылать резюме всем подряд, а адаптировать их под конкретные вакансии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.