Московские отцы создали клуб для общения и обмена опытом

В Москве молодые папы объединились в клуб, где встречаются по выходным с детьми, знакомятся и обсуждают вопросы воспитания.

Сообщество появилось по инициативе стендап-комика Соломона Гольденберга и за два месяца выросло до более чем тысячи участников. Похожие объединения уже работают в Нижнем Новгороде, где клуб отцов насчитывает более тысячи человек.

Чтобы вступить в "отцовский клуб" в Москве, надо оставить заявку на добавление в чат, их рассматривает организатор вручную. Необходимо указать район проживания, удобные парки и площадки для прогулки с ребенком. Совпадения ищет бот. Он подбирает отцов, которые живут рядом, и сам зовёт на встречу. В чате есть ИИ-помощник – он ответит на все вопросы и поможет спланировать встречу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.